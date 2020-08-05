BIST 1.087
DOLAR 7,02
EURO 8,33
ALTIN 459,65
HABER /  GÜNCEL
ADV Bu Üniversitede İş Var!

Bedelli askerlik ücretine zam geldi! İşte 2020 yılı için yeni bedelli askerlik ücreti

2020 yılı Temmuz/Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik ücreti belirlendi. Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik 37 bin 70 liraya çıktı. Dövizle askerlik ise 5563 Euro oldu.

Abone ol

Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi.

21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel: Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul sözleşmesi talimatı
Dolar güne 6.92 seviyesinde başladı! 5 Ağustos dolar/TL kuru
115 üründe ek gümrük vergisi! Oranlar yeniden belirlendi
Ankara'da korona vakaları 3 rakamlı sayılara çıktı! Okullar açılacak mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar parti kurdu! Şimdiden 6 milyon destekçisi hazır
ÖNCEKİ HABERLER
ALO 181'e 'Kovid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceğim' sözü verdi
Türk Eximbank'tan yeni uluslararası iş birliği anlaşması
Lübnan'daki patlamada yaralanan Türkiye vatandaşı sayısı 6'ya yükseldi
Çağlar Şahin Akbaba Bursaspor'a veda etti
Altın ilk kez 2 bin dolarlık kritik seviyeyi aştı
Tarkan'dan dikkat çeken Kurban Bayramı paylaşımı
Yorumlar