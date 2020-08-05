Bedelli askerlik ücretine zam geldi! İşte 2020 yılı için yeni bedelli askerlik ücreti

2020 yılı Temmuz/Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik ücreti belirlendi. Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik 37 bin 70 liraya çıktı. Dövizle askerlik ise 5563 Euro oldu.

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Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi.

21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.