Ankara'da İstiklal Gazisinin korkunç görüntüsü! Video izlenince ortaya çıktı
ANKARA'da yatalak olduğu için evde bakım hizmeti alan Hediye Canefe'nin hali içler acısı. Bakıcısı 95 yaşındaki kadına yemek yedirmeye çalıştığı esnada tokat atıp, ağzına bardakla vuruyor.
ANKARA'da, bakıcı R.K.'nin (60) sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağımlı olarak evde bakım hizmeti alan Hediye Canefe'yi (95) yemek yedirmeye çalıştığı esnada tokat atıp, ağzına bardakla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hediye Canefe'nin yeğenleri Oğuz Ö. (68) ve Şükran K. (65), R.K. hakkında şikayetçi oldu. Şükran K., "Hepimizin düşeceği yol bu. Biz halen daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz. Çok şaşkınız, çok acı. Bu bir insanın yapabileceği bir davranış değil" dedi.
Olay, 1 Ağustos'ta Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'da bulunan Hediye Canefe'nin yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Ö. ve Şükran K., 4 yıldır yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı olan teyzeleri Hediye Canefe'ye, yalnız yaşadığı evde bakımını yapması için bakıcı arayışına girdi. Oğuz Ö. ve Şükran K., çeşitli ilan sayfalarına bakıcı ilanı verdi. Antalya'dan ilanı görerek aileye ulaşan R.K. kendisinin emekli öğretmen olduğunu söyleyerek, yaşlı kadına bakabileceğini söyledi. Oğuz Ö. ve Şükran K.'nın teklifi kabul etmesi üzerine R K., Antalya'dan Ankara'ya gelerek yaşlı kadına bakmaya başladı.
Teyzesine şiddet uygulandığını gördü
Teyzesinin yaşadığı siteye yakın bir yerde oturan Oğuz Ö., daha önce eve taktırdığı güvenlik kamerasından R.K.'nın Canefe'ye şiddette bulunduğunu gördü. Görüntüde, bakıcının yatağında bulunan yaşlı kadına bardakla yemek yedirdiği sırada tokat attığı, yine bardakla ağzına vurduğu görüldü. Durumu kardeşi Şükran K.'ye bildiren Oğuz Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Şükran K. hakkında soruşturma başlatıldı.
Şiddeti kamera kayıtlarında gördük
Teyzesinin İstiklal Savaşı gazilerinden Lütfi Canefe'nin eşi olduğunu belirten Şükran K. şöyle konuştu: "Teyzem 4 yıldır yatalak. Öncelikle bakım evleri gibi yerlerde konuya çözüm aradık, sonra en iyi bakımın evde olduğunu düşündüğümüz için bu süreci bakıcılar ile götürdük. Bakıcıların bilgileri dahilinde evde kamera ile izleniyorlardı. 2 Ağustos'tan bir hafta önce yeni başlayan bir Türk bakıcımız vardı R.K., Antalya'da yaşıyordu."