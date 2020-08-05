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Kurban Bayramı trafik kazalarının bilançosu çıktı! 60 kişi kazalarda öldü

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili sürecindeki trafik kazalarına ilişkin bilançoyu açıkladı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bayram trafiği süresinde elimizdeki verilere göre 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı gerçekleşmiştir." dedi.

Çataklı ayrıca, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı. Çataklı, "Temmuz ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 5'i gri listede arananlar olmak üzere 105 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. 

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