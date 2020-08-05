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Lübnan'daki patlamada yaralanan Türkiye vatandaşı sayısı 6'ya yükseldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi." açıklaması yaptı.

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"5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor." diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Aileleriyle de iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Önceki akşam saat saatlerinde Beyrut limanında meydana gelen yıkıcı patlama en az 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, binlercesini de yaraladı.

Şiddetli patlama Lübnan'n başkenti Beyrut'un büyük bir bölümünü yerle bir etti.

2 bin 750 tondan fazla patlayıcı

Patlamanın sebebi hakkında yapılan birden fazla açıklama kafaları karıştırırken, gübre bombalarının ana bileşeni olan 2 bin 750 tondan fazla yüksek patlayıcı amonyum nitratın, altı yıl boyunca durduğu depoda çıkan yangının yayılmasıyla patladığı düşünülüyor.

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