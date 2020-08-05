Beyrut'ta korkunç görüntüler! Ölü sayısı artıyor işte Beyrut patlamasının nedeni
LÜBNAN'ın başkenti Beyrut'ta 6 yıldır depoda bekletilen 2 bin 750 ton amonyum nitrat patladı. Kıyamet gününü andıran patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi. Hala çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğu bildirildi. 4 binden fazla yaralı var. Yaralılardan 6'sı Türk vatandaşı...
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 binden fazla kişinin yaralandığı faciada, can kaybının 100'e yükseldiği, enkaz altında ise halen çok sayıda vatandaşın olduğu bildirildi. Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmişti.
Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada, söz konusu amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.
Hiroşima ve Nagazaki gibi
Beyrut Valisi Mervan Abbud, gözyaşlarına hakim olamadı. Abbud, limandaki patlamayı atom bombası atılan Japonya'nın kentleri Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.
Hiçbir önlem alınmadan 6 yıl depoda tutulmuş
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti. Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözü verdi.