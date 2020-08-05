Beyrut'ta korkunç görüntüler! Ölü sayısı artıyor işte Beyrut patlamasının nedeni

Hiçbir önlem alınmadan 6 yıl depoda tutulmuş

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti. Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözü verdi.