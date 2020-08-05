Tuğba Ekinci kimdir yaşı kaç instagramda kalça pozu verdi

Son günlerde instagram hesabında verdiği kalça pozu ile tepkilerin hedefi olan şakıcı Tuğba Ekinci'nin hayatı merak konusu oldu. O Şimdi Asker şarkısı ile 2005 yılında fırtınalar estiren Tuğba Ekinci 45 yaşında ve 2002 yılında Fatih Özbilen ile 5 yıl evli kalmıştı.

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Tuğba Ekinci, her yaptığıyla magazin gündemine yerleşen ve gündem olan isimler arasında yer alıyor. Tuğba Ekinci, yeni çıkış şarkısı Son Dakika'nın klibini Instagram hesabında verdiği kalça pozuyla duyurdu. İşte Tuğba Ekinci'nin hayatından detaylar...

TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

Tuğba Ekinci 9 Haziran 1977' Kars doğumlu. Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı.

Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.

Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. 2005'de çıkardığı O Şimdi asker albümündeki aynı isimli çıkış parçası ile adını kitlelere duyurdu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi.

Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen ile bir süre evli kaldıktan sonra boşandı. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor.

TUĞBA EKİNCİ'NİN ALBÜMLERİ

2005: O Şimdi Asker

2007: Boynuz

2008: Condom

2010: Yanma Demezler

2011: 100 Derece

2013: Hadi Kızım

2014: Git Git Gör Gününü

2016: Para Babası

2018: Türkiye'nin Aslanları