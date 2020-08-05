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Altın ilk kez 2 bin dolarlık kritik seviyeyi aştı

Uluslararası piyasalarda tarihinde ilk kez 2 bin doları aşan altının ons fiyatı 2 bin 31 doları gördü. 

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Altın son yükselişle yatırımcısına dolar bazında 8 ayda yüzde 33 kazandırdı. Gram altın ise 460 liradan işlem görüyor.

Küresel ekonomiye yönelik endişeler ve zayıflayan dolar, güvenli liman altına olan talebi her geçen gün artırıyor.

Tarihinde ilk kez

Dün akşam uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 2 bin dolarlık kritik seviyeyi aştı ve 2 bin 31 dolara kadar yükseldi. Gram altın 460 lira seviyesine geldi. Çeyrek altın da 753 liradan işlem görüyor.

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