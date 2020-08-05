Manchester United Alex Telles'i istiyor! Galatasaray'a piyango vurdu

Chelsea'nin ardından Manchester United da Alex Telles'i transfer listesine aldı. Telles'in transferi gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına para girecek.

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Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles, yeni sezonda Premier Lig'de forma giyebilir. A Bola'da yer alan habere göre, Porto'daki sözleşmesinin son yılına giren Telles, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon Telles'in bedelsiz ayrılma ihtimaline karşın Porto da oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Bir süredir adı Chelsea ile anılan Alex Telles için Ada'nın bir diğer devi Manchester United'dan da ilgi var.

Gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu için hedef koyan Kırmızı Şeytanlar, sol bek pozisyonunda istikrar sergileyemeyen Luke Shaw'un yerini Sambacı yıldızla doldurmayı planlıyor. Dört sezondur Porto forması giyen 27 yaşındaki Telles, geride kalan sezonda çıktığı 49 resmi maçta 13 gol atıp 11 asist yaptı.

Alex Telles, 2016 yazında Galatasaray'dan 6.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Porto'ya katılmıştı. Galatasaray'ın Portekizli kulüple yaptığı anlaşmaya göre Alex Telles'in satılması durumunda sarı-kırmızılı kulüp bonservis ücretinin %10'unu kasasına koyacak.