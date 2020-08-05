Fatih Altaylı: Aklı olan ligden çekilir çare federasyonu devirmek

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine tepki gösterirken ''Aklı olan ligden çekilir çare federasyonu devirmek.'' şeklinde bir yazı kaleme aldı.

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Süper Lig kulüplerinin transfer yapmak için beklediği harcama limitleri TFF tarafından dün açıklandı. TFF'nin açıkladığı rakamlar kaos yarattı.

Fenerbahçe Kulübü, bu limitin kabul edilemez olduğunu belirtirken taraftarlarına 'alacağımız kararlara hazır olun' mesajı göndererek radikal kararlar alabileceklerinin sinyallerini verdi. Kasımpaşa Kulübü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gerekirse ligden çekiliriz" ifadelerini kullandı.

Sıcağı sıcağına ilk tepkiler gelirken Habertürk yazarı Fatih Altaylı da TFF'nin aldığı harcama limiti kararına ilişkin bir yazı yazdı:

Beyrut’taki patlama kadar dün Türkiye’de konuşulan iki konu vardı.

1. COVID 19 hastaları sayısındaki patlama

2. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulüplere verdiği harcama limitleri

COVID 19 ile ilgili günlerdir yaptığım uyarıların ve verdiğim sayıların ne kadar doğru olduğu artık herkes tarafından anlaşıldı. Ama Futbol Federasyonu’nun harcama limitleri konusunda geçen yıl yazıp söylediklerimin ne kadar doğru olduğu hala anlaşılamadı.

“Kucağa oturtmak” istiyor

Futbol Federasyonu’nun başında hiçbir konuda etkisi ve yetkisi olmayan birinin oturduğu artık aşikar. Kararlar ya siyasetçiler tarafından alınıyor ya bankacılar. Geçen hafta siyasetçilerin aldığı kararları izledik, bu hafta da bankacıların aldığı kararları. Geçen yıl da yazdım. Bankacılık sistemi, amiyane tabirle Türk futbolunu “Kucağa oturtmak” istiyor. Çok net. Futbol kulüplerini batır, önce kayyumlar vasıtasıyla yönetimine el koy, sonra da bunları birilerine pazarla. Bu sistemi oluştururken engel çıkaranlara da kes cezayı.

''En açık örnek Fenerbahçe ve Kasımpaşa''

Yani ya bankalarla anlaş. Onların kölesi ol. Orta vadede kulüp elden gitsin. Ya da bankalara boyun eğme, şantaja boyun eğme yeniden yapılandırma anlaşmasını imzalama o zaman da kısa vadede kulübü iş yapamaz hale getir, anlaşmayan yönetimleri zor durumda bırak. En açık örnek Fenerbahçe ve Kasımpaşa. Fenerbahçe kendisine dayatılan Yeniden Yapılandırma’yı kabul etmediği için limitleri düşürülüyor. Kasımpaşa borçlu olmadığı için bankalarla işi olmadığı için cezalandırılıyor.

''Önümüzdeki yıl Galatasaray da çok düşük bir limit alacak''

Geçen sezon futbolcu satışından 200 milyon TL kâr eden Kasımpaşa tek kârlı kulüp olduğu halde limitleri en düşük kulüptü. Bu yıl da aynen devam. Fenerbahçe ise en yüksek gelir elde etme potansiyeline sahip kulüp olduğu halde limitleri sürekli geri çekiliyor. Galatasaraylılar bu durumdan memnun görünüyor ki bu tam bir ahmaklık. Çünkü bu yıl Şampiyonlar Ligi geliri olmayacak ve önümüzdeki yıl Galatasaray da çok düşük bir limit alacak.

Kulüplerin başkaldırıp Federasyon’u devirmesi

Üstelik de bu yılki yüksek limiti harcarsa eğer seneye tam bir felaket ile karşı karşıya kalacak. Diğer takımların da durumu farklı olmayacak. Küçülen Türkiye’nin küçülen ligini izleyeceğiz. Çare? Kulüplerin başkaldırıp Federasyon’u devirmesi. Ya da başta üç büyükler olmak üzere hepsinin ligden çekilmesi. Başakşehir ve diğerleri oynasınlar ligi. Bakalım kaç paralık değerleri varmış görelim. Üç büyükler önderliğinde yeni bir lig oluşturulur. Bakın bakalım UEFA hangisini tanır. Dibine kadar siyasete batmış olanı mı, yoksa bağımsız olarak kurulacak olanı mı?