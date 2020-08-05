Altın fiyatları daha da yükselecek mi iki neden var ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladı

Altın rekor kırdı: Fiyatlar neden yükseliyor, artış devam edecek mi? Kamuoyu bu soruların yanıtını ararken, ekonomist Mahfi Eğilmez, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Altının ons fiyatı fiyatı bugün 2000 doları aşarak rekorunu tazeledi. Gram altın da 455 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye'de bugün çeyrek altın: 735 lirayı, yarım altın 1471 lirayı, Cumhuriyet altını da 3027 lirayı aştı. Altın pandemi sonrası yüzde 30'un üzerinde değer kazandı.

Doların değer kaybetmesi önemli etken

Analistler altının ons fiyatının 2000 doların üzerinde kalıcı olmasını bekliyor. Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zamanda doların değer kaybetmesi de altının yükselişinde rol oynayan bir etmen.

Enflasyon ve paranın bollaşmasının etkilerinden kaçmak isteyen yatırımcılar değerli madenlere yöneliyor.

Altın pandemi öncesi son zirvesini 6 Eylül 2011'de 1920 dolar ile görmüştü.

Mahfi Eğilmez: Yükselişte iki neden etkili

Mahfi Eğilmez: Yükselişte iki neden etkili Ekonomist Mahfi Eğilmez altının yükselişini iki nedene bağlıyor: 1- En önemli rezerv para olan dolar değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para olmayınca altına dönüş başlıyor. 2- Covid-19 konusunun kötüye gideceği yönündeki açıklamalar insanları altına sığınmaya yönlendiriyor.

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen de Habertürk'teki yazısında altının yükselişini şu nedenlere bağlıyor:

Covid-19 krizine karşı merkez bankalarının çok büyük likidite yaratması ve bunu reel sektöre akıtmaları (böylece kağıt paraların değeri altın karşısında düşüyor)

Doların zayıflaması (Dolar endeksi 4 ayda 103'ten 94'e indi ve ons altın dolar ile ölçülüyor)

Ekonomiler epeyce zayıfladı ve hala ikinci dalga riski var (güvenli liman talebi yaratıyor altın için)

Faizlerin dip yapması (sabit getiri kalmayınca yine faiz ödemeyen ancak değeri düşmeyeceği düşünülen altın alınıyor)

Teşvik paketlerinin rolü

CNBC televizyonuna konuşan ANZ analisti Daniel Hynes ise teşvik paketlerinin de altının yükselişinde etkili olduğu görüşünde.

ABD'de geçen ay koronavirüsün etkilerinden ekonominin kurtulması için 2 trilyon dolar değerinde bir teşvik paketi açıklanmıştı.

Avrupa Birliği liderleri de aynı dönemde 750 milyar euroluk koronavirüs kurtarma fonunda uzlaşmıştı.

'Altının yükselmesi Türkiye'nin lehine'

Ekonomist Abdurrahman Yıldırım, Habertürk'teki yazısında altının neden yükseldiğini, "Altının pandemi ile birlikte yükselmesini tetikleyen ana etken küresel likidite bolluğu ve faizlerin daha düşmesi, hatta tahvil piyasasının yaklaşık dörtte birinin negatif faizli hale gelmesidir. Yani altının yıldızını parlatan, altına altın dönemini yaşatan ana faktör paranın bollaşmasıdır" diyerek açıkladı.

Yıldırım, Türkiye'deki altın fiyatının üzerine bir de kur artışı binince gram altının rekor kırdığını açıkladı.

Yıldırım'a göre altının yükselişi Türkiye'nin lehine: "Halkın elinde önemli miktarda bir altın stoku var. Emeklilik fonlarında, yatırım fonlarında, altın mevduatında da artışlar söz konusu. İşte bu stok değerleniyor."

Goldman Sachs gibi bazı yatırım bankaları altının önümüzde yeni rekorlar kıracağını tahmin ediyor.