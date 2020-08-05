Beyrut'u yok eden amonyum nitrat nedir? Türkiye'de satılıyor mu?
LÜBNAN'ın başkentini kıyamet yerine çeviren amonyum nitrat nedir? 2015'de Çin'in Tianjin kentinde 800 kişinin öldüğü patlama da amonyum nitrat nedeniyle meydana gelmişti. Türkiye'de hangi terör örgütleri amonyum nitratlı bomba kullanıyor?
Lübnan Başbakanı Hassan Diab Beyrut’ta meydana gelen patlamanın sebebinin gübre ve patlayıcı yapımında kullanılan 2 bin 700 ton amonyum nitratın olduğunu açıkladı. Aynı madde, 2015 yılında Çin’in büyük bir liman kenti olan Tianjin'de de patlamaya neden olmuştu. Tianjin felaketinde, ilk yangına su ile müdahale edilmesi olayı daha da kötüleştirmişti. Amonyum nitrat Türkiye'de terör örgütlerinin de kullandığı bir madde. Bu sebeple Türkiye'de satışı yasaklanmıştı.
Çin’in Tianjin’de kentinde 12 Ağustos 2015 gecesi yaşanan felaket, sodyum siyanür ve potasyum nitrat da dahil olmak üzere büyük miktarlarda tehlikeli kimyasalların depolandığı bir depo alanında meydana gelmişti. Patlamalarda, 173 kişi hayatını kaybetmiş, 798 kişi de yaralanmıştı. Tianjin’deki depodaki amonyum nitrat miktarının 800 ton olduğu ifade ediliyor. Beyrut’taki patlamada ise amonyum nitrat miktarı 2 bin 700 ton olarak açıklandı.
Yangına püskürtülen su daha da kötüleştirdi?
Çinli yetkililer daha sonra yaptıkları açıklamada, yaz sıcağında nitroselüloz adı verilen yüksek derecede yanıcı bir bileşiğin içindeki sıvının buharlaşmasının ardından kendiliğinden tutuştuğunu ve ilk patlamanın bu şekilde meydana geldiğini belirtti. Çinli yetkililer, daha sonra yakındaki amonyum nitrat depolarının alev alarak patladığını ifade etmişti. Beyrut’ta patlamadan önce çıkan yangına da itfaiye ekipleri müdahale etmişti.
Tianjin'da yangına müdahale eden itfaiyecilerin hepsi öldü
Tianjin’deki depolarda ilk yangın başladığında olaya müdahale eden itfaiyeciler, yangını su ile söndürmeye çalıştığı ve suyun depodaki kimyasalları daha da alevlendirdiği açıklandı. Tianjin felaketinde hayatını kaybeden kişilerin çoğu ilk yangına müdahale eden itfaiyecilerden oluşuyordu.