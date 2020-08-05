BIST 1.089
DOLAR 7,01
EURO 8,33
ALTIN 459,44
HABER /  MEDYA
ADV Bu Üniversitede İş Var!

Serhat Doğramacı kimdir yaşı kaç Masterchef Serhat nişanlısı

TV8 ekranlarının en çok seyredilen lezzet yarışmacı Masterchef 2020 başladı. 16 kişilik ana kadro için elemeler tüm heyecanıyla devam ederken kadroya giren 1. isim Serhat Doğramacı oldu. İddialı sözleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Serhat henüz 23 yaşında ve nişanlı. İşte Masterchef Serhat'ın hayatı, nişanlısı, ailesi ve hakkında merak edilenler...

Abone ol

TV 8 ekranlarında Masterchef heyecanı başladı. 16 kişilik ana kadroya giren isimlerden biri Serhat Doğramacı oldu. Masterchef eleme bölümlerinde 'geçen sene hiçbir yarışmacıyı beğenmedim, o yüzden geldim' diyen Serhat Doğramacı iddialı sözleri ile dikkatleri üzerine çekti. Peki kimdir bu Serhat Doğramacı, yaşı kaç, nişanlısı kim ve ne iş yapıyor? 

Rakibim yok, kendimle yarışacağım diyerek daha ilk bölümden tüm şimşekleri üzerine çeken Serhat henüz 23 yaşında ve 10 senedir yemek yaptığı söylüyor. 

Masterchef yarışmasına İstanbul'dan katılan Serhat Doğramacı'yı yarışmaya katılması için ikna eden isim ise nişanlısı. 

MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını, ABD’de birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini söyleyen Serhat, çok basit bir şekilde MasterChef şampiyonu olacağım diyor. 

MasterChef’e kendi seçimi olan tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile katılan Serhat Doğramacı, üç jüri üyesinden de geçer not alarak düeollalara kalmaya hak kazanmıştı. 

İşte Serhat ne nişanlısı... 

SON DAKİKA HABERLERİ
Bedelli askerlik ücretine zam geldi! İşte 2020 yılı için yeni bedelli askerlik ücreti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel: Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul sözleşmesi talimatı
Dolar güne 6.92 seviyesinde başladı! 5 Ağustos dolar/TL kuru
115 üründe ek gümrük vergisi! Oranlar yeniden belirlendi
Ankara'da korona vakaları 3 rakamlı sayılara çıktı! Okullar açılacak mı?
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Bugüne kadarki en kapsamlı denetim başlıyor
Manchester United Alex Telles'i istiyor! Galatasaray'a piyango vurdu
Davutoğlu, Çalar Saat'e Konuk oldu! AK Parti ile ilgili olay açıklamalar
Daria Kyryliuk'un dayak olayında Çeşme Kaymakamı görevden alındı
Zonguldak'ta koronavirüse yakalanan esnafın hikayesinden dram çıktı
Tarkan'dan dikkat çeken Kurban Bayramı paylaşımı
Yorumlar