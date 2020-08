Fenerbahçe’den derneklere teşekkür

Açıklanan harcama limitlerine tepki gösteren Fenerbahçe, bu konuda kulübe destek olan derneklere teşekkür etti.

Fenerbahçe, dün açıklanan harcama limitlerinin ardından TFF’ye sert bir şekilde konuyla ilgili tepki göstermişti. Yayınlanan açıklamanın ardından sarı-lacivertli kulübe destek olan derneklere de Fenerbahçe’den teşekkür mesajı geldi.

Resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda tüm taraftarlara ve derneklere teşekkür edilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Futbol A Takımımız için açıkladığı akıl dışı harcama limitlerinin ardından Fenerbahçemizin yurt içi ve yurt dışındaki en önemli gücü olan derneklerimiz, yaptıkları açıklamalarla TFF’ye tepkilerini dile getirdiler.

Derneklerimiz ayrıca Kulübümüzün alacağı her kararda yanımızda olacaklarını vurguladılar. Her zaman Fenerbahçemizin yanında ve her şartta kulübümüz için bir ve bütün olan, Fenerbahçe’nin gerçek benliği olan tüm taraftarlarımıza, derneklerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."