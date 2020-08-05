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Adıyaman'da bir günde 35 adres karantinaya alındı

ADIYAMAN’da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir günde 35 adres karantina altına alındı.

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Korona virüs salgını nedeniyle vaka sayısının hızla arttığı Adıyaman’da yeni kararlar alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, 5 Ağustos 2020 tarihinde alınan yeni karantina kararlarına göre 35 adres daha karantinaya alındı.

Karantinaya alınan 35 adreste 38 vaka olduğu öğrenildi.
Vaka sayılarının her geçen gün artış gösterdiği Adıyaman’da bazı vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyarken, bazı vatandaşların ise kent merkezinde maskesiz dolaştıkları gözlendi.

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