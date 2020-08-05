Üniversiteler bu yıl ne zaman açılıyor YÖK yeni açıklaması

Koronavirüs nedeniyle YÖK, üniversiteleri zorunlu tatil etmiş ve eğitim uzaktan devam etmişti. 31 Ağustos'ta okulların açılması planlanırken üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak araştırması da gündemde. YÖK'ün eğitim takvimine göre her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin açılış tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok.

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Üniversiteler ne zaman açılacak araştırması okulların açılmasına günler kala öğrencilerin gündeminde. Koronavirüs nedeniyle üniversiteler mart ayından beri eğitime uzaktan devam ediyor. Peki üniversiteler ne zaman açılır? YÖK eğitim takvimine göre her yılın eylül ayında açılan üniversitelerin ne zaman açılacağı henüz belli değil. YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihi hakkında ilerleyen günlerde yeni açıklamalar bekleniyor.

2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü nedeniyle eğitim öğretim hayatı uzaktan eğitim sistemi olarak devam etmişti. Normal şartlarda Eylül ayında açılması beklenen üniversitelerin bu yılki açılış tarihi henüz bilinmiyor. Öğrenciler gözlerini YÖK'ten gelecek açıklamaya çevirmiş durumda. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

YÖK'TEN "NORMALLEŞME SÜRECİ" REHBERİ

YÖK, 'küresel salgında yeni normalleşme süreci' rehberi hazırladı. Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ile öneriler yer aldı. Rehberde, uzaktan öğretimle yürütülecek derslerin, mümkün olduğunca 2020-2021 eğitim öğretim yılında ve özellikle ilk dönemde yoğun verilmesi önerildi.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Kovid-19 salgınıyla ilgili 'yeni normal' sürecinde, üniversitelerdeki uygulamalara yönelik 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi' hazırlandı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 küresel salgınının devam ettiği normalleşme sürecinde üniversitelerin, salgının bölgesel ve yerel dinamiklerini gözeterek çeşitli programlar için ilgili programın yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, altyapı imkanları gibi hususları göz önünde bulundurup farklı uygulamalar yapması ve önlemler alması gerekebilecek. Bu bağlamda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine yönelik planlamaların yapılabilmesi için çeşitli konularda çerçeve kararları içeren Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi oluşturuldu.

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer aldı. Salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik hazırlanan rehber, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere salgının bulunduğu ülkelerin yükseköğretim otoriteleri ve üniversitelerin aldıkları kararlar da değerlendirilerek oluşturuldu.