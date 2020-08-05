YKS tercih tarihleri 2020 ne zaman başlıyor kaç gün sürecek?

YKS tercih işlemleri yarın yani 6 Ağustos Perşembe günü başlıyor. Öğrenciler üniversite tercih işlemlerini 14 Ağustos'a kadar tamamlamayacak. Üniversitelerin 2020 taban puanlarına göre öğrenciler 2 yıllık lisans ya da 4 yıllık fakülte tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden online olarak yapabilecek.

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YKS tercihleri yarın, yani 6 Ağustos perşembe günü başlıyor. YKS tercih yapma işlemleri 8 gün sürecek ve 16 Ağustos'ta YKS tercih işlemleri sona erecek. Öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri taban puanlarına göre tercih edebilecek. YKS tercih işlemleri https://ais.osym.gov.tr adresinden online olarak yapılacak.

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar bu kılavuzdan faydalanacaklar. ÖSYM, güncel 2020-YKS kılavuzu içerisinde üniversite programları ile ilgili bilgi verdi. Adaylar gitmek istedikleri okulların taban puanlarına ve kontenjanlarına bakabiliyorlar. Tercih işlemleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak. 14 Ağustos saat 23:59’a kadar devam edecek. İşlemler ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden yapılabilecek.

YKS tercih tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza yoğun ilgi gösteriyorlar. YKS'de sonuçların açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. Adaylar işlemlerini 6 Ağustos tarihinden itibaren yapabilecekler. İşlemler, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. İşte YKS tercih tarihleri ve kılavuzu ile ilgili bilgiler...

YKS tercih tarihleri: 2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

YKS tercih kılavuzu:

ÖSYM, güncel 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı.

ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.