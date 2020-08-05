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Bağcılar'da balık istifi yolcu taşıyan minibüs şoförlerine ceza

Demirören Haber Ajansı

BAĞCILAR'da koronavirüs nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde balık istifi yolcu taşıyan 2 minibüs şoförüne bin 800 lira para cezası kesildi.

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Bağcılar'da polis ekipleri bu sabah saatlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde sosyal mesafe kuralına aykırı bir şekilde fazla yolcu aldığı tespit edilen 2 minibüs sürücüsüne toplam bin 800 lira para cezası kesildi.

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