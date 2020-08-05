Bağcılar'da balık istifi yolcu taşıyan minibüs şoförlerine ceza
BAĞCILAR'da koronavirüs nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde balık istifi yolcu taşıyan 2 minibüs şoförüne bin 800 lira para cezası kesildi.Abone ol
Bağcılar'da polis ekipleri bu sabah saatlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde sosyal mesafe kuralına aykırı bir şekilde fazla yolcu aldığı tespit edilen 2 minibüs sürücüsüne toplam bin 800 lira para cezası kesildi.