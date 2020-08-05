Medipol Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attılar

Kopenhag taraftarları, Medipol Başakşehir'in kaldığı otel önünde havai fişek patlatarak futbolcularımızı geç saate kadar taciz ettiler.

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Parken Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi otelde dinlenmeye çekilen turuncu-lacivertli futbolcuları, bir grup holigan rahat bırakmadı.

Havai fişek attılar

Gece yarısı saat 01.30 civarında otel önüne gelen taraftarlar, oyuncuların bulundukları odalara doğru havai fişek attı.