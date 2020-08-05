Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın başını korona ve fahiş fiyatlar yaktı
ÇEŞME Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi. Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.Abone ol
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yerinin değiştirildiği bildirildi. Kaymakam Kara, İçişleri Bakanlığı kararıyla Manisa Vali Yardımcılığına getirildi. Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı'nın atandığı öğrenildi.
Sebebi bu görüntüler oldu
Ünlü tatil merkezi Çeşme, son günlerde farklı olaylarla gündeme gelmişti. Sahillerde korona virüsü tedbirlerine yeterince uygulanmadığına ilişkin görüntülerinde, Hacı Mehmet Kara'nın görev yerinin değiştirilmesinde etkili olduğu iddia edildi.
Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değişikliğinde Çeşme'deki fahiş fiyat artışları da etkili oldu. Medyanın gündemine sıklıkla yansıyan fahiş fiyatlara müdahil olmayan kaymakamın görev yeri değiştirildi.
Çeşme son olarak ünlü mankenin dayak olayıyla gündeme gelmişti.