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Çeşme'de bayramda adım atacak yer kalmadı tüm ülke buraya gelmiş gibi

İhlas Haber Ajansı

Turizmin gözdesi İzmir Çeşme'de, bayram yoğunluğu zirveye ulaştı. Çeşme'nin girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Ilıca Halk Plajı doldu taştı. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğu, bayramın ikinci gününden itibaren 1 milyonu aştı.

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Çeşme ve Alaçatı yollarında yoğun araç trafiği yaşanırken, havanın da sıcak olması nedeniyle plajlar da doldu taştı. Çok sayıda tatilcinin akın ettiği mavi bayraklı Ilıca Halk Plajı'na giden yollarda trafik sıkışıklığı yaşanırken, trafik sık sık durma noktasına geldi. 

Aşırı yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe ihlal edildi

Ilıca Plajı'nın yanındaki orman kampı tamamen dolarken, tatilcilerin akın akın geldiği Ilıca Halk Plajı'ndaki sosyal mesafe locaları tamamen doldu. Plajdaki aşırı yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği de görüldü. Sıcaktan bunalan tatilcilerin serinlemek denize girmeleri sırasında da deniz içindeki aşırı yoğunluk dikkat çekti. 

"Her yer dolu"

Bayram tatili için arkadaşları ile birlikte Çeşme'ye gelen tatilcilerden Gülay Akatay, "Bayram için Çeşme'ye arkadaşlarımı getirdim ama pişman oldum. Bu kadar aşırı kalabalık olacağını hiç tahmin etmiyordum. Eskiden halk plajında şezlonglar vardı. Onları da kaldırmışlar. Çeşme'de gezmediğimiz yer kalmadı. Her yer dolu. İnanılmaz kalabalık. Tüm ülke buraya gelmiş gibi" diye konuştu. 

"Çeşme'deki doluluktan çok memnunuz"

Esnaf Selim Akbaykal da, "Pandemi önlemleri nedeniyle 1 Haziran tarihine kadar sadece paket servisi yapıyorduk. 1 Haziran'dan itibaren salonumuzda servis yapmaya başladık. 1 Haziran'dan günümüze kadar işlerimiz iyiydi. Bayram tatili ile işlerimiz daha da arttı. Çeşme'deki doluluktan çok memnunuz. Tüm yollar, oteller, yazlıkların hepsi doldu. Bu sayede işlerimiz de arttı" dedi.

"Bayram ile birlikte doluluğumuz yükseldi"

Konaklama tesisi işletmecisi Yusuf Tekinalp de, "Bayram öncesi doluluklarımız hafta içi yüzde 30-40, hafta sonlarında da yüzde 60-70'lerdeydi. Tabii ki beklediğimiz gibi değil. Bayram ile birlikte doluluğumuz yükseldi. Şu an yüzde 85-90'lara ulaştık" ifadelerine yer verdi.

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