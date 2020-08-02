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40 saat sonra yakalanan boğa iki genci hastanelik etti

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bayramın birinci günü kaçan kurbanlık boğa, yaklaşık 40 saat sonra ormanlık alanda kıstırıldı. Kovalamaca sırasında yoldan geçen seyir halindeki motosikletli iki gence çarparak yaralayan boğa, uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

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Olay, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. 7 kişinin ortaklaşa aldığı boğa, bayramın ilk günü saat 09.00 sıralarında sahiplerinin elinden kaçtı.

Sahipleri, ormanlık alana kaçan hayvanı yakalamak istese de başarılı olamadı. Akşam saatlerine doğru tamamen gözden kaybolan boğayı arama çalışmaları ikinci günde de devam etti.

İki genç hastanelik oldu
Mahalleye 5 kilometre uzaklıkta rastlanılan boğa, vatandaşları görünce yeniden kaçmaya başladı ve o esnada ormanlık alandaki motosikletli gençlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü Sezer Ak (20) ve Hüseyin Sarı (20) yaralandı. Yaralılar, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

40 saat sonra yakalandı
Boğa, 40 saatlik aranın ardından ormanlık alanda yakalandı. Boğanın kesim işlemi de ormanlık alanda gerçekleştirildi.

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