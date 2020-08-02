Altın daha da yükselir mi? Uzman isimden Ağustos'da gram ve çeyrek altın uyarısı!

Katıldığı TV programında, altın neden yükseliyor sorusuna yanıt veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklamalar yaptı.

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Altındaki yükselişin 8 haftadır devam ettiğini fakat Ağustos ayında bir değişiklik olabileceğini açıklayan Memiş'in altın fiyatlarına ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

Altın fiyatları ne olacak?

Düğün sezonunun başlamasıyla değerlenen altın son 8 haftadır sürekli yükseliyordu. "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten İslam Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." açıklaması yaptı.

Altın ne zaman bozdurulur?

Sürecin dışardan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, şunları söyledi: Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir.