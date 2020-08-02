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Merih Demiral sahalara dua ederek geri döndü tarihe geçti

Juventus forması giyen Merih Demiral, sakatlığının ardından yaklaşık 7 ay sonra sahalara dua ederek geri dönmeyi başardı.

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İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral 201 gün sonra sahalara geri döndü.

12 Ocak'ta Roma maçında sakatlanan genç stoper Merih Demiral yaklaşık 7 ay sonra yine bir Roma maçıyla formasına kavuştu. Roma, şampiyon Juventus'u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. 

Merih Demiral, 51. dakikada deneyimli isim Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu. Merih'in oyuna dahil olmadan önce dua iki elini açıp dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"Seni tekrar sahada görmek harika"
Juventus Kulübü, Merih'in sahaya çıkmasının ardından, başarılı oyuncunun fotoğrafını paylaştı ve "Seni tekrar sahada görmek harika" notunu düştü.

Tarihe geçti
Torino ekibinin taraftarları, paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Türk futbolseverler de Merih Demiral'ın yeniden sahalara dönmesini büyük bir sevinçle karşılarken milli futbolcunun dua ettiği kare binlerce beğeni aldı. Merih Demiral, Serie A’da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

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