BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 443,42
HABER /  SPOR

Bursaspor: Süper Lig 22 değil, 24 takımlı olmalıdır

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, "Süper Lig'in 22 takıma çıkarılması konusundaki söylemler bizleri rahatsız etmektedir. Süper Lig'de bu çerçevede yeni bir düzenleme yapılacaksa takım sayısı 22 değil Bursaspor ve Akhisar Belediyespor'un da alınmasıyla 24 olmalıdır" dedi.

Abone ol

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan Süper Lig'deki takım sayısının 22'ye çıkartılacağı yönünde çıkan iddialar üzerine, yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'deki takım sayısı konusunda yeni bir düzenleme yapılacaksa sayının 22 değil, 24 olması gerektiğini belirten başkan Mestan, "Pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması konusunda Bursaspor Kulübü olarak gerekli desteği verdiğimizin tüm spor kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Ancak özellikle Süper Lig'in 22 takıma çıkarılması konusundaki söylemler bizleri rahatsız etmektedir. Süper Lig'de bu çerçevede yeni bir düzenleme yapılacaksa takım sayısı 22 değil Bursaspor ve Akhisar Belediyespor'un da alınmasıyla 24 olmalıdır. Bursaspor Kulübü olarak bu konunun takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Pakdemirli'den yangınlarla ilgili açıklama
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (1 Ağustos Cumartesi)
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
ABD'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 156 bini aştı
Malatya Valisi: Günde ortalama 100'e yakın yeni vaka çıkıyor
Bakan Koca'dan yeni şehir hastanelerine ziyaret
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı
Sarıyer'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Yangından etkilenen 8 asker taburcu edildi
İsrailli bakanda koronavirüs tespit edildi
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
Kurban eti dağıtımı nasıl olur, kurban eti nasıl dağıtılır?
Yorumlar 2 yorum