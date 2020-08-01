Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (1 Ağustos Cumartesi)

Türkiye'de son 24 saatte 996 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbire ihtiyaç var. Günlük yeni hasta sayımız 1000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 1 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 44 bin 846 yeni test yapıldı, 996 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 981 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669, vaka sayısı 231 bin 869, vefat sayısı 5 bin 710 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,7 oldu.

"Günlük yeni hasta sayımız 1000 sınırında"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tedbire ihtiyaç var. Günlük yeni hasta sayımız 1000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı" ifadelerini kullandı.

Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı. pic.twitter.com/ffG1CU6Zps — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2020