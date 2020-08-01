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22 takımlı Süper Lig için gözler TFF'ye çevrildi

İhlas Haber Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı kulüplerin yapmış olduğu, "Süper Lig 22 takım olsun" önerisini gelecek hafta yönetim kurulu toplantısında değerlendirecek.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) geçen çarşamba günü yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması kararı çıkmıştı.

Gelecek sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanması kararı sonrası bazı kulüplerin '22 takımlı lig' başvurusu için federasyon, bayramdan sonra toplanacak.

Yönetim kurulu, kendilerine iletilen bu konu hakkında görüşeceği öğrenildi.

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