Ege cayır cayır yanıyor! İzmir, Bodrum, Muğla, Manisa...

İZMİR'in Bornova, Menderes ilçelerinde ve Aydın Çine'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Manisa'daki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ederken, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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Ege'den gelen haberler korkuttu. Bölgede çok sayıda orman yangını çıktı. Çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. İşte son durum...

Bodrum'da da başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Turgutreis Mahallesi Bayrak Tepesi mevkisinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ile AKUT ekipleri de destek veriyor.

Menderes'te orman yangını

Menderes ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Menderes'in Çamönü mevkiinde, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 2 helikopter ve 1 uçakla havadan, 6 arazöz ve 3 dozerle ise karadan müdahaleye başladı.

Aydın'da ormanlık ve makilik alanda yangın

Aydın'ın Çine ilçesindeki makilik ve ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Çine'nin Akçoava Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki orman ve makilik alanda, bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 12 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 5 helikopterle havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Muğla'nın Yatağan ilçe sınırını geçti. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Bornova'da otluk ve makilik alanda yangın

Bornova ilçesinde, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Helikopterlerin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Homeros Vadisi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Manisa'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde gece boyunca da devam eden yangın, kısmen kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi Gürleyik mevkiindeki ormanlık alanda, dün saat 17.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören mahalleli, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 60 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli sevk edildi. Çalışmalara, İzmir, Denizli, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve Aydın Orman Müdürlüklerinden gelen ekipler de destek verdi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi. Kısmen kontrol altına alınan yangında şu ana kadar 35 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Bölgedeki söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fethiye’de orman yangını! Kontrol altına alındı



Fethiye ilçesi Faralya koyunun hem üst tarafında Kelebekler Vadisi’ne yakın ormanlık alanda orman yangını başladı.

Yangına havadan 2 helikopter, karadan 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri müdahale edildi. Ekipler yangını kontrol altına alındı.

İstanbul Maltepe'deki askeri alanda yangın

İSTANBUL'un Maltepe ilçesinde bir askeri arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görülüyor.