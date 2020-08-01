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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hilafet' açıklaması! Ayasofya'yı gölgelemek için art niyetli

AK Parti teşkilatıyla videokonferans yöntemi ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'hilafet çağrıları' ve Ali Erbaş'ın Atatürk'e lanet okuduğu' iddialırı için çok sert konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başladı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatıyla videokonferans yöntemi ile bayramlaştı. ''Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız" diyen Erdoğan, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır.

- Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz.

- Büyük kongremizi yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz.

- Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır.

- Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu belirtmek istiyorum. 

- Ülkemize ve milletimize hiçbir faydası olmayan polemikler ile enerjimizi boşa harcatmayı, bizi mayınlı arazilere sokmayı amaçlayan tuzaklara da asla düşmeyeceğiz.

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