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Burak Yılmaz resmen Lille'de! İlk antrenmanına çıktı

Demirören Haber Ajansı

Fransız ekiplerinden Lille, Burak Yılmaz transferini 'Hoşgeldin' diyerek duyurdu. Açıklamada Yılmaz'ın ilk antrenmanından enstantane de paylaşıldı.

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Beşiktaş'tan ayrılarak Lille ile anlaşma sağlayan milli futbolcu, resmi imzayı atmak için bugün Fransa'ya gitmişti. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Lille Kulübü, Burak Yılmaz'ı da renklerine bağladığını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda ayrıca, Burak Yılmaz'ın Lille ile ilk idmanına çıktığı fotoğraf da servis edildi.

Öte yandan Lille CEO'su Marc Ingla'nın, Burak Yılmaz transferiyle ilgili şu sözlerine yer verildi;

"Burak Yılmaz çok yetenekli bir forvet. Ayrıca Avrupa'da da büyük bir deneyime sahip. Ülkesinde de 4 büyük kulüpte forma giydi. Hücum gücümüzü yükseltecek, mükemmel bir profile sahip. Ayrıca takımdaki genç futbolcularımıza da deneyimiyle rehberlik edecektir. Hoşgeldin Burak."

Yapılan Burak Yılmaz paylaşımı şöyle oldu:

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