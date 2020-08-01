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Adıyaman'da babasını bıçakla kovaladı gazeteciye saldırdı!

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN'da babasını bıçakla kovaladığı öne sürülen şahıs, gazetecilere saldırdı. Şahıs güçlükle gözaltına alınırken arkadan kelepçeli ellerini zıplayarak öne alışı dikkat çekti.

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Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden A.U. isimli şahıs, babası olan K.U.’yu iddiaya göre bıçak ile kovaladı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmak istenilen şahıs bir süre direnmeye başladı.

Bu esnada şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere küfürler yağdırarak saldırmak istedi. Polis ekiplerine direnen ve elleri arkadan kelepçelenen şahıs, ekip aracına bindirilmek istendiği esnada saniyeler içerisinde kelepçeli ellerinin arasından ayaklarını geçirerek ellerini öne getirdi.

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, polis aracına bindirildi. Polis aracının camlarını içeriden tekmeleyen şahıs, daha sonra polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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