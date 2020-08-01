Koruma altına alındı! Kum zambağını koparmanın cezası 73 bin TL
Nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan 'kum zambağı' bitkisini ticari amaçla sökenlere, 73 bin TL idari para cezası kesiliyor. Sinop'ta bitki türünün korunması için eylem planı oluşturuldu.
Sinop'un Sarıkum Tabiat Koruma Alanı ve Akliman Koyu’nda yetişen dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen Dünya Doğa Koruma Birliği'nce de koruma altına alınan 'kum zambağı' bitkisi için Koruma Tür Eylem Planı çalışması yürütülüyor.
Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri saha denetimlerini sürdürdüğü alanda, vatandaşlara eğitimler veriyor, uyarılarda bulunuyor.
Bitkiyi ticari amaçla sökenlere, 73 bin TL idari para cezası kesiliyor.
Kum zambağı, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türü. Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40- 45 cm boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15, koronalıdır. Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır.