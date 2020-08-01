Koruma altına alındı! Kum zambağını koparmanın cezası 73 bin TL

Sinop'un Sarıkum Tabiat Koruma Alanı ve Akliman Koyu’nda yetişen dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen Dünya Doğa Koruma Birliği'nce de koruma altına alınan 'kum zambağı' bitkisi için Koruma Tür Eylem Planı çalışması yürütülüyor.