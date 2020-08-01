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Su faturasını ödemeyen komşusunu döverek öldürdü!

BURSA'da Vahit Tavşanlı, ortak kullandıkları suyun faturasını ödemeyen komşusu İsmet Oruç’u darbederek ağır yaraladı. Oruç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Vahit Tavşanlı, tutuklandı.

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Bursa'da Vahit Tavşanlı ve karşı komşusu İsmet Oruç arasında, ortak kullandıkları suyun faturasının ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Tavşanlı, faturayı ödemediğini öne sürdüğü Oruç'u darbetti. Oruç bu sırada Tavşanlı'ya karşılık vermek için kurusıkı tabancayla ateş etti. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Oruç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İsmet Oruç, doktorların tüm çabasına rağmen perşembe günü hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Vahit Tavşanlı'yı İnegöl'de saklandığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen Tavşanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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