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Fox'un patronu Murdoch'un küçük oğlu istifa etti! Medya devi skandalla çalkalanıyor

Medya patronu Rupert Murdoch'ın en küçük oğlu James Murdoch, aile şirketi News Corp’un idari heyetinden istifa ettiğini açıkladı. James Murdoch, istifa gerekçesinin bazı yayın içerikleri konusunda anlaşmazlıklar olduğunu belirtti.

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James Murdoch, daha önce Murdoch ailesinin yönettiği Fox Corporation'ın CEO'su olarak görev yaparken Fox'tan ayrılmıştı. James Murdoch, News Corp İdari Heyetinden de ayrıldı, ancak yönetim kurulundaki görevine devam edeceği belirtildi.

Baba ve büyük oğul açıklama yaptı

James Murdoch, zaman zaman babası Rupert ve abisi Lachlan ile muhafazakar görüşleri olduğu için ters düşmüştü. News Corp’un İcra Kurulu Başkanı Rupert Murdoch ve Eşbaşkan Lachlan Murdoch, ortak bir açıklama yaparak James’e şirkete uzun yıllar hizmet ettiği için minnettarız. Ona gelecekteki çalışmalarında en iyisini diliyoruz" dedi.

Murdoch ailesinin sahip olduğu medya şirketleri

Rupert Murdoch ve ailesinin sahip olduğu basın organları arasında, İngiltere'de ’The Times, The Sun ve The Sunday Times’ bulunuyor. Avustraya'da ise The Australian, The Daily Telegraph ve The Herald Sun yer alıyor. Ailenin çoğunluk hissesine sahip olduğu ve yönettiği ABD medya organları arasında ise New York Post ve Fox Corporation bulunuyor.

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