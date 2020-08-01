Sel baskını, heyelan uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

TÜRKİYE eyyam-ı bahur sıcakları ile kavrulmaya devam ederken, Meteoroloji iki il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırıma karşı uyarılarda bulundu.

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Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğlen saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Borçka ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40