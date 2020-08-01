BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 443,42
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump'tan çok konuşulacak TikTok açıklaması! Yasaklayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya uygulaması TikTok'u yasaklayacaklarını açıkladı. Çin merkezli ByteDance firmasına ait olan ve ABD'de 80 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılan kısa video uygulaması, ABD'nin Çin'e karşı başlattığı "ekonomik savaşta" öne çıkan son başlık olmuştu. ABD, TikTok'un ABD'li bir firmaya satışı için Çinli şirkete baskı yapıyor.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, Çinli ByteDance firmasına ait olan kısa video uygulaması TikTok’u yasaklayacaklarını açıkladı.

Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC'ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, yasaklama için bugün bir başkanlık kararnamesini imzalayabileceğini belirtti.

Reuters, bu adımı, Çinli sahibinin TikTok’u satması için baskıyı artırmak olarak yorumladı. Ajansa göre, Trump’ın bu açıklaması, Beyaz Saray, ByteDance ve Microsoft dahil potansiyel alıcılar arasında dün gerçekleşen ancak sonuna ulaşmayan hummalı müzakerelerin ardından geldi.

Microsoft ya da Facebook alabilir 

TikTok’un ABD operasyonlarının satışı için baskı kurulduğu ancak anlaşma sağlanamadığı, müzakerelerin önümüzdeki günlerde devam etmesinin beklendiği belirtildi. ByteDance’in 50 milyar doları aşkın değer biçmesinin ve şirkette azınlık hissedarı olarak kalmak istemesinin müzakerelerde sorun yarattığı öne sürüldü.

Microsoft dışında Facebook’un da TikTok’u satın alabileceği aktarıldı.

Çin’e karşı çok yönlü bir mücadele başlatan ABD’de bir süredir “ulusal güvenlik endişeleri” iddiasıyla TikTok’un yasaklanması gündemdeydi.

TikTok’un ABD’de 80 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
KADEM İstanbul Sözleşmesi'nde tavrını net koydu! Eleştirilere 16 maddelik yanıt!
Hazine Bakanı Berat Albayrak açıklamıştı! İşte vergi indiriminin detayları
Antalya'da kadavradan rahim nakliyle anne oldu! Bebeğini ilk kez kucağına aldı
ABD Başkanı Donald Trump: 'TikTok’u ABD'de yasaklayacağız'
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1442 kişi hayatını kaybetti
Tartışma yaratan Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu! Can kaybı 683 bin 266’ya yükseldi
Yanlış beslenme kanseri tetikliyor! Uzmanı tüketilmesi gereken besinleri aktardı
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
Kayseri'de koronavirüsle savaştı 90 yaşında sağlığına kavuştu
Süper Lig'de yeni fikstür Galatasaray'ı zora sokuyor
Samsun bayram namazı saati kaçta 2020 kurban namaz saatleri
Yorumlar