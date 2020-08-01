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İdlib'de akaryakıt pazarına hava saldırısı

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan akaryakıt pazarına aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi.

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Suriye'nin İdlib kenti kırsalında bulunan Sarmada kasabasının güneyindeki akaryakıt pazarına, hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası akaryakıt pazarında yangın çıktı.

Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangının saatler süren çalışmanın ardından söndürüldüğü aktarıldı. Ekipler, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını sadece maddi hasarın meydana geldiğini duyurdu.

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