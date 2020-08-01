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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

AKDENİZ saat 06.43'te 4,2 şiddetinde depremle sallandı. AFAD depremi son dakika duyurdu. Depreminn 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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