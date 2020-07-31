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Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri karşısında çaresiz kalan Rum lider Nikos Anastasiadis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istedi. Anastasiadis, Putin'den Türkiye'nin bölgedeki ilerleyişinin durdurulmasını istedi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri karşısında çaresiz kalınca soluğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında aldı. Rum lider Anastasiadis, Türkiye'nin bölgedeki ilerleyişinin durdurulması için Putin'den yardım istedi.

"Kapalı Maraş" rahatsızlığı sürüyor
Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede, Anastasiadis'in Putin'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ilerleyişinin durdurulması ve Kapalı Maraş bölgesinin açılmaması için yardım istediği öğrenildi. Rum yönetimi lideri Anastasiadis, sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin çalışmalarının da engellenmesini istedi.

Putin, Doğu Akdeniz konusunda Erdoğan'la görüşecek
Putin ile Anastasiadis'in bir telefon görüşmesi yaptığını açıklayan Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Rusya'nın Türkiye konusunda devreye gireceğini söyledi. Putin'in Doğu Akdeniz'deki krizin yatıştırılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini söyleyen Kusios, "Putin bu konuda söz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşüncelerimizi ileteceğini söyledi" dedi.

"Anlaşmazlıklar müzakereler aracılığıyla çözülmeli"
Putin'in de yaşananlardan endişe duyduğunu söylediğini belirten Rum Sözcü, "Putin, Rusya'nın daima anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ilkeleri temelindeki müzakereler aracılığıyla çözülmesinden yana olduğunu vurguladı" ifadelerini kullandı. Görüşmede, Anastasiadis'in Kapalı Maraş bölgesinin açılmaması gerektiği yönünde düşüncelerini de ortaya koyduğu belirtildi.

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