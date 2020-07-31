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7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti

Rize'de bir apartmanın 7. katında bulunan evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen 15 yaşındaki Melisa Kabil, hayatını kaybetti.

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Rize'de evinin balkondan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katında bulunan evlerinin balkonuna çıkan Melisa Kabil (15), dengesini kaybederek düştü.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ağır yaralanan Melisa Kabil, 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kabil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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