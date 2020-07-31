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İstanbul'da 1153 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

İSTANBUL'da bugün yine bildik manzaralarla karşılaştık. Kurban Bayramı'nın ilk günü 1153 kişinin kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi.

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Bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 1153 kişinin bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.

Ağır yaralı kişi sayısı 7

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu olduğu, ağır yaralanan 7 kişinin ise ameliyat edildiği öğrenildi.

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