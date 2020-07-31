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Görüntüler Elazığ'dan! Yatalak annesine işkence yaptı

ELAZIĞ'da bir kişi yatalak annesini işkence yaparak hastanelik etti. O korkunç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Yatalak olan 3 çocuk annesi Rahime D., oğlu A.D tarafından işkenceye maruz kaldı. O anlar ise evdeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerdeşahsın, annesinin ağzını sıkması ve ardından bez sokmaya çalışması yer aldı.



Çekilen görüntü, merkeze bağlı Yolüstü köyünde oturan torunu Muhammet D'ye gönderildi. Görüntüleri gören torunu, köy muhtarı Mehmet Bayram ile birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Eve giden polis şahsı gözaltına alırken, kadın ise köye getirildi. Haber verilmesi üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri doktorla birlikte köye gitti. Yapılan muayenede vücudunun çoğu yerinde ve dilinde morluklar olan kadın, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.


Şüpheli evlat ise polis tarafından gözaltına alınıp ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şahıs denetimli serbestlik şartı ile serbest kaldı.


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