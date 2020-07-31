İzmir'de Kurban Bayramı'nda akraba kazığı! Aldığı hayvan tüberkülozlu çıktı

İZMİR'de aldığı kurbanlık hayvan tüberkülozlu çıktı. Hayvanı kestikten sonra etin sarıya kaçtığından şüphelenen Gökhan Güler, durumu kasap arkadaşına bildirince gerçek anlaşıldı. Hayvanın içini hastalık kapladığını belirten Gürler, satıcı akrabasını aradığında bir de hakaret işitti.

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Buca ilçesinde kurban ibadetini yerine getirmek üzere Kaynaklar Hayvan Pazarı'ndaki bir akrabasından büyükbaş hayvan alan Gökhan Güler, aldığı kurbanlığı kendi imkanlarıyla kesti. Etlerin renginin sarıya kaçtığını fark eden Güler, tanıdığı iki kasabı arayıp durumu anlattı. Hayvanın hastalıklı olma ihtimalini göz önünde bulunduran Gökhan Güler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hayvanda tüberküloz hastalığı olduğunu belirledi. Konuyla alakalı rapor tutan ekipler, imha edilmek üzere etlere, sakatatlara ve deriye el koydu.

"İçini hastalık kapladığını gördük"

Yaşananı anlatan Gökhan Güler, "Biz ailemle birlikte kurbanlıklarımızı aldık. Getirdik buraya bağladık. Paranın da yüzde 80'ini peşin verdik. Kestiğimizde hayvanın içinin hastalık kapladığını gördük. Her sene kestiğimiz için az çok biz de anladık sıra dışı bir durum olduğunu. Erzincan'da uzun yıllardır kasaplık yapan bir akrabamıza durumu anlattım ve bir de video gönderdim. Bize, 'Bunu kesinlikle çöpe atacaksınız, bu hayvan tüberküloz olmuş' dedi. Sonra, asla yenmeyeceğinden emin olunca biz de devletimizin yetkililerini aradık. Hayvanı aldığımız kişi akrabamız. Kendisini aradık ve durumu bildirdik, ancak yardımcı olmak yerine bize hakaret etti" dedi.

Hayvanlarda tüberküloz nedir?

Tüberküloz, hayvanlarda özellikle akciğer, diğer organ ve dokularda kazeöz (peynirleşme) karakterde tuberküllerin oluşmasıyla belirlenen

kronik ve bulaşıcı enfeksiyöz bir hastalıktır. Hayvanlarda hastalığın sebepleri ise çok sıkışık bulunmaları, hijyenik koşulların iyi olmaması, uygun olmayan bakım ve beslenme koşulları, temiz hava ve egzersiz yetersizliği olarak bilinmektedir.

"Nohut gibi tabakalar kaplamış"

Gökhan Güler'in annesi Şehriban Güler ise, "Hayvanın içini nohut gibi tabakalar kaplamış. Hayvan sahiplerini aradık. Onlara 1000 lira borcumuz kalmıştı. Bize, 'Siz bu 1000 TL'nin üzerine yatmak için böyle yapıyorsunuz. Biz size hayvanı sağlam verdik' dediler. Bu mu hayvanın sağlamlığı. Ne gelmeyi kabul ettiler ne de olumlu bir cevap verdiler" diye konuştu.