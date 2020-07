Serdar Ortaç 'biseksüel' mi? Acun Ilıcalı için ne dedi?

Tarkan’ı star olarak görmüyor musun?

“Kesinlikle megastar Tarkan. 10 sene önce, 40 yaşındayım, yetişkinim de yani! Bunu demiş miyim kesin? Sana güvenirim Jülide. Devletin 2 dudağının arasında lafını kabul edebilirim, baya Tarkan’ı gömmüşüm burada! Şu an utanıyorum, büyük pişmanım şu an. Ama devletin 2 dudağının arasındadır her şey orası doğru. Tarkan’ı star olarak görüyorum, megastar bence. Orada dediğimden de utanıyorum.