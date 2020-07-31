Serdar Ortaç 'biseksüel' mi? Acun Ilıcalı için ne dedi?
Serdar Ortaç, '40' programında samimi açıklamalarda bulundu. 'Biseksüel misiniz?' sorusuna yanıt veren Ortaç, Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye'si hakkında konuştu.
Serdar Ortaç, Jülide Ateş'in sunduğu programda sorulan soruları yanıtladı. 'Biseksüel misiniz?' sorusuna Ortaç, 'Kadın severim' cevabını verdi. Kumara tövbe edip etmediği sorulan tecrübeli şarkıcı, eşi Chloe ile boşanma aşamasını anlattı, duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Peki Serdar Ortaç Acun Ilıcalı için ne dedi? İşte cevabı.
Kumara tövbe etti mi?
“Bak şimdi param yok oynamak istemiyorum. Ama korkuyorum ilerde tekrar param birikirse yine oynar mıyım? O yüzden buna direkt “tövbe ettim bir daha oynamayacağım” diyemem. Yarın bir konser sonrası yine bir yere gidilir, o iradem var mı ona emin değilim! Oynamasam süper güzel olur, hayatım değişir! Ama mal da mülk de gözüm yok, bazısı hırslıdır 3 ev daha alırım der, kumardaki hırsımı hayatıma kullansam daha iyi olurdu!”
Tarkan’ı star olarak görmüyor musun?
“Kesinlikle megastar Tarkan. 10 sene önce, 40 yaşındayım, yetişkinim de yani! Bunu demiş miyim kesin? Sana güvenirim Jülide. Devletin 2 dudağının arasında lafını kabul edebilirim, baya Tarkan’ı gömmüşüm burada! Şu an utanıyorum, büyük pişmanım şu an. Ama devletin 2 dudağının arasındadır her şey orası doğru. Tarkan’ı star olarak görüyorum, megastar bence. Orada dediğimden de utanıyorum.
Acun’un teklifini kaçırdığınıza pişman mısınız?
“Evet çok pişmanım. O Ses Türkiye’de ben olmalıydım. Tam benim koltuğum bence. Evet Acun beni aradı, ‘Serdar bir program yapıyorum muhteşem olacak Türkiye’de bir ilki başaracağız, Kenan Doğulu ve seni istiyorum’ dedi. Tamam abi dedim. Neye mal olur? Şu kadar olur abi dedim. Çok fazla mı dendi, bütçe mi beğenilmedi, yoksa ben onu eğlenceye mi çağırdım, onu tam hatırlamıyorum. Buna cevap veremem. Ama soru zaten bu değil. Evet pişmanım! O koltuk benim olmalıydı! Çünkü ben orada güzel konuşurdum.”