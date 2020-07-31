Fatih Karagümrük'ten Cüneyt Çakır ve TFF'ye teşekkür

Fatih Karagümrük, Play-Off Final maçında görev yapan hakem Cüneyt Çakır ve TFF'ye başarılı yönetilen maç için teşekkür etti.Abone ol
Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;
"TFF 1. Lig Play-Off Final müsabakasında görev yapan başta hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcileri ve Organizasyon Komitesi'ni bu önemli müsabakadaki başarılı yönetimleri için teşekkür ederiz" denildi.
TFF 1.Lig Play-Off Final müsabakasında görev yapan başta Hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcileri ve Organizasyon Komitesi'ni bu önemli müsabakadaki başarılı yönetimleri için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/y1iXj2WLys— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 31, 2020
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