Fatih Karagümrük'ten Cüneyt Çakır ve TFF'ye teşekkür

Fatih Karagümrük, Play-Off Final maçında görev yapan hakem Cüneyt Çakır ve TFF'ye başarılı yönetilen maç için teşekkür etti.

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Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;

"TFF 1. Lig Play-Off Final müsabakasında görev yapan başta hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcileri ve Organizasyon Komitesi'ni bu önemli müsabakadaki başarılı yönetimleri için teşekkür ederiz" denildi.