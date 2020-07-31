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Fatih Karagümrük'ten Cüneyt Çakır ve TFF'ye teşekkür

İhlas Haber Ajansı

Fatih Karagümrük, Play-Off Final maçında görev yapan hakem Cüneyt Çakır ve TFF'ye başarılı yönetilen maç için teşekkür etti.

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Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;

 "TFF 1. Lig Play-Off Final müsabakasında görev yapan başta hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcileri ve Organizasyon Komitesi'ni bu önemli müsabakadaki başarılı yönetimleri için teşekkür ederiz" denildi.

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