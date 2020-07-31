Sağlık Bakanı Koca'dan maskeli bayram mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da 'Bayram kıyafetleri tamam mı?' yazılı maske fotoğrafı paylaşarak, bayramda maskenin önemine bir kez daha dikkat çekti.

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Bakan Koca, Kurban Bayramı'nın ilk günü maske mesajı verdi. Koca, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede 3 önemli kuraldan birisi olan maskenin fotoğrafını, 'Bayram kıyafetleri tamam mı?' notuyla Twitter hesabında paylaştı.

'Bayramı izleyen günlerimiz iyi olsun'

Bakan Koca, Twitter'da başka bir paylaşımında ise vatandaşların bayramını kutlayarak, "Ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini, kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilediğimiz Kurban Bayramımız mübarek olsun. Önümüzdeki günlerin huzurlu ve sağlıklı olması için salgın hastalığa karşı alınması gereken tedbirleri alalım. Bayramı izleyen günlerimiz de iyi olsun" ifadelerini kullandı.