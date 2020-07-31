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Sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik kuyuya düştü

BURSA'da sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Zabıta ekipleri koyunu kuyudan çıkartarak sahibine teslim etti.

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İznik'de bir koyun kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı. Koyun önde vatandaş arkada kısa süreli kovalamaca yaşanırken, kurbanlık 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü.

Koyuna ulaşamayan vatandaşlar yardım için zabıtayı aradı. Zeytin kuyusuna gelen ekipler, halatlar ile koyunun yanına indi. Koyun, gövdesinden bağlanmasının ardından ip yavaş yavaş yukarıya çekilerek kuyudan çıkartıldı.

Kurtarılan koyun tekrar sahibine teslim edildi.

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