BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,26
ALTIN 443,29
HABER /  FENERBAHÇE

Karabükspor'un yıldızı Darri'den Fenerbahçe sorusuna ilginç cevap

Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'te adı transferde Fenerbahçe'yle anılan Faslı yıldız Darri'ye durumu soruldu. Darri, 'Süper Lig'e gidiyorum, o da Karagümrük ile oluyor.' dedi.

Abone ol

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Karagümrüklü oyuncu Brahim Darri, Fenerbahçe için açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncu gelecek sezonla ilgili soruya Süper Lig'de olacağını söyleyerek yanıt verdi.

Brahim Darri, yaptığı açıklamada; "Şu anda anons edebileceğim tek şey var, ben Süper Lig'e gidiyorum, o da Karagümrük ile oluyor." dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli Twitter'a geri döndü
Yerli otomobil için 250 bin adet şarj istasyonu geliyor! Çalışmalar başladı
Altın rekora doymuyor! Gram altın 444,5 lira oldu
Ali Erbaş Ayasofya'da Kurban Bayramı hutbesini de kılıçla okudu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cudi Dağı'ndaki Mehmetçik'e sürpriz telefon!
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan Sağlık Bakanlığı'nın kararı için dikkat çeken yorum
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te 3 bin 346 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası
Kurban bayramı kutlama sözleri yeni resimli kısa 2020
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Kurban Bayramı jesti
YÖK "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020" raporunu yayınladı
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak isterken hastanelik oldu
Noterler bugün açık mı bayramda noterler çalışıyor mu?
Yorumlar