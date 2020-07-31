Karabükspor'un yıldızı Darri'den Fenerbahçe sorusuna ilginç cevap

Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'te adı transferde Fenerbahçe'yle anılan Faslı yıldız Darri'ye durumu soruldu. Darri, 'Süper Lig'e gidiyorum, o da Karagümrük ile oluyor.' dedi.

Abone ol

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Karagümrüklü oyuncu Brahim Darri, Fenerbahçe için açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncu gelecek sezonla ilgili soruya Süper Lig'de olacağını söyleyerek yanıt verdi.

Brahim Darri, yaptığı açıklamada; "Şu anda anons edebileceğim tek şey var, ben Süper Lig'e gidiyorum, o da Karagümrük ile oluyor." dedi.