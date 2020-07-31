Gaziantep'te 3 bin 346 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

GAZİANTEP'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir günde 3 bin 346 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.Abone ol
Gaziantep'te koronavirüs kuralları hiçe sayılmaya devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 346 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.
Ekipler, ayrıca 417 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.