BIST 1.127
DOLAR 6,97
EURO 8,27
ALTIN 442,98
HABER /  GÜNCEL

Adıyaman'da korkunç ölüm! Genç çift terasta uyurken üzerlerine baca yıkıldı

ADIYAMAN'da, teras katta uyurken, üzerlerine yıkılan bacanın düştüğü Ferhat (30) ve Semra Uğurlu (32) çifti hayatlarını kaybetti.

Abone ol

Adıyaman'daki korkunç olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Uğurlu ve eşi Semra Uğurlu, 2 katlı binanın teras katında uyurken, soba bacası rüzgarın etkisiyle devrilerek üzerlerine düştü.

Gürültüyü duyup yukarı çıkan diğer aile bireyleri, çifti kanlar içerisinde bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğurlu çifti, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Erbaş Ayasofya'da Kurban Bayramı hutbesini de kılıçla okudu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cudi Dağı'ndaki Mehmetçik'e sürpriz telefon!
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan Sağlık Bakanlığı'nın kararı için dikkat çeken yorum
ABD'de görevli Binbaşı Hüseyin Kurtdere'den korkunç cinayet! Eşini öldürüp...
Hulusi Akar: Ankara'da Yunan komşularımızla toplantı yapmayı bekliyoruz
Muharrem İnce parti kuruyor! Tarihi de ismi de belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta biri hamile 4 kişiyi öldüren katilin ifadesi şok etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonla görüştü
Necip Uysal masaya oturdu: Kapıdan kovulsam bacadan girerim
Eczaneler bugün açık mı bayramda eczaneler kaça kadar açık?
Fatih Karagümrük Başkanı: Şimdi diğer hedefe gitme zamanı
Bayram namazı saati Kayseri kaçta kılınacak Diyanet namaz saati
Yorumlar