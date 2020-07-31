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Adıyaman'da uyurken üzerlerine baca yıkılan çift öldü

ADIYAMAN'da, teras katta uyurken, üzerlerine yıkılan bacanın düştüğü Ferhat ve Semra Uğurlu çifti hayatlarını kaybetti.

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Adıyaman'da gece geç saatlerde Ferhat Uğurlu ve eşi Semra Uğurlu, 2 katlı binanın teras katında uyurken, soba bacası rüzgarın etkisiyle devrilerek üzerlerine düştü.

Gürültüyü duyup yukarı çıkan diğer aile bireyleri, çifti kanlar içerisinde bulup, sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğurlu çifti, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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